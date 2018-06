StuttgartNach Zeitungsberichten über den massenhaften Prüfungsabbruch von Wirtschaftsstudenten an der Uni Hohenheim standen dort die Telefone nicht mehr still. Der Vorgang, dass die Uni die Atteste von 37 Prüfungsabbrechern anzweifelte und daraufhin 103 weitere Krankmelder ein Glaubwürdigkeitsproblem bekamen, zog massenhafte Presseanfragen aus der ganzen Republik nach sich. Die Uni sah sich jetzt gezwungen, weitere Konsequenzen zu ziehen. Inzwischen steht fest: Tatsächlich hatten an jenem 23. Mai nicht 37, sondern sogar 48 der 202 erschienenen Prüflinge ihre Grundlagenprüfung in den Wirtschaftswissenschaften abgebrochen und den Saal verlassen. Bei 33