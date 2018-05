Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Eine 32-jährige Nigerianerin, die ihre zwei Jahre alte Tochter in Stuttgart vom Gehweg auf die Straße geworfen hat, ist möglicherweise psychisch krank. Es gebe Hinweise auf psychische Auffälligkeiten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Kleinkind hatte am vergangenen Freitag bei dem Aufprall auf die Fahrbahn schwere Kopfverletzungen erlitten. Das Mädchen sei aber auf dem Weg der Besserung, wie es weiter hieß.

Die Frau, die sich laut Polizei im Asylverfahren befindet, sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Die familiären Verhältnisse der Frau - Informationen etwa zum Vater des Kindes - würden noch untersucht. Angaben dazu könnten noch nicht gemacht werden. Die Frau hatte das Kind Augenzeugen zufolge vor einem Lebensmittelgeschäft in die Höhe gehoben und dann zu Boden geworfen. Die Polizei hatte sie noch am Tatort festgenommen.