Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Polizeibeamte sind am Dienstagabend bei einer Personenkontrolle an einer Tankstelle in Stuttgart von einem betrunkenen Mann mit Faustschlägen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, hatte eine Angestellte der Tankstelle angegeben, dass möglicherweise eine alkoholisierte Frau von drei Männern missbraucht wird. Als die Beamten die Lage klären wollten, ging die 24-jährige alkoholisierte Frau auf die Beamten los und versuchte, diese zu schlagen. Danach versetzte ein 24-Jähriger aus der Gruppe einem Beamten plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht. Dieser ging zu Boden. Danach versuchte der Angreifer, den zweiten Beamten auch mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, streifte ihn jedoch nur.

Mit Pfefferspray und Schlagstock konnten die Beamten weitere Angriffe des Mannes und der Frau abwehren. Erst nach Eintreffen von Verstärkungskräften gelang es, die beiden festzunehmen. Deren Begleiter hatten sich zuvor entfernt.

Ein Polizist musste wegen der Gesichtsverletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Sein Kollege wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und blieb im Dienst. Gegen den Mann und die Frau, die beide polizeibekannt sind, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.