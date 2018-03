Anzeige

Stuttgart - Innerhalb etwa einer Stunde sind in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zum Samstag zwei Männer überfallen und ausgeraubt worden. Erst schlugen zwei Männer einen 39-Jährigen nieder, wie die Polizei mitteilte. Sie raubten dem Verletzten Geldbörse und Handy. Wenig später schlugen und traten drei Männer einen 25-Jährigen. Auch sie entrissen ihm Geldbörse und Handy. Beide Opfer mussten in eine Klinik.

Stuttgart - Das alternative Einkaufszentrum Fluxus in der Calwer Passage wird bis Ende 2016 fortgeführt. Der Mietvertrag mit den 16 Läden, die auf Zeit den denkmalgeschützten Gebäudekomplex nutzen dürfen, wurde ein zweites Mal verlängert. Wer von den aktuellen Mietern auch im nächsten Jahr noch dabei sein wird, steht offenbar aber noch nicht endgültig fest. Gestartet ist Fluxus im November 2014. Ursprünglich sollte die Zwischennutzung nur drei Monate dauern, wurde dann aber bis Ende 2015 gewährt.

Stuttgart - FDP-Stadtrat Heinz Lübbe hat das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. Der Zahnarzt war viele Jahre Landesvorsitzender der baden-württembergischen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen sowie Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Neben seiner Unterstützung von lokalen Einrichtungen setzte er sich besonders für internationale Hilfsprojekte ein. Mit der Deutschen Cleft Kinderhilfe behandelte Lübbe Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten vorrangig in Indien.