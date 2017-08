Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Stuttgart bei Leonberg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Dienstag entstand zudem ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Ein 41-jähriger Lastwagenfahrer hatte am Montag bei einem Fahrbahnwechsel vor einer Baustelle ein Auto übersehen und gerammt. Nach dem Zusammenstoß schob der Lastwagen das Auto mehrere Meter vor sich her. Das Auto wurde dabei stark beschädigt. Die Insassen des Wagens wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lastfahrenfahrer blieb unverletzt.

