Stuttgart (red) - Unbekannte haben am Dienstagabend und gestern Morgen in der Innenstadt zwei Frauen überfallen. Ein Opfer, eine 54-Jährige, befand sich am Dienstag gegen 21.15 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Dannecker­straße. Plötzlich versuchte ein Mann, ihr die Handtasche zu entreißen. Aufgrund der Gegenwehr und des lauten Schreiens der Frau flüchtete er ohne Beute. Der Täter wurde als circa 1,70 Meter groß, mit normaler Statur und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er war circa 40 Jahre alt und hatte dunkle, kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle, lange Hose und ein schwarzes T-Shirt.

