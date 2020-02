Zwei Festnahmen innerhalb weniger Minuten am Hauptbahnhof

21- und 71-Jähriger wurden per Haftbefehl gesucht

Zwei unabhängig voneinander per Haftbefehl gesuchte Männer sind am Dienstag am Stuttgarter Hauptbahnhof verhaftet worden. Beide müssen nun eine Freiheitsstrafe absitzen.