Stuttgart (dpa/lsw) Zwei «Ampel-Blitzer» sind in Stuttgart nicht ordnungsgemäß installiert. Ein Sprecher der Stadtverwaltung bestätigte am Freitag einen Bericht der «Stuttgarter Nachrichten». «Die Behörde hat Mitte Dezember, umgehend nach Bekanntwerden der Schwachstelle, zwei Anlagen außer Betrieb genommen und offene Verfahren eingestellt.» Alle Messungen seien aber präzise und rechtlich unangreifbar. Bei dem Problem gehe es um den Abstand der Induktionsschleifen, die in der Fahrbahn verlegt werden.

Wie viele Kommunen im Südwesten insgesamt betroffen sein könnten war zunächst unbekannt. Allein die Stadt Düsseldorf hat deswegen bereits acht Anlagen aus dem Betrieb genommen. Nach Angaben einer Sprecherin des Herstellers, der Jenoptik AG in Jena, ist man mit rund 80 Kommunen im Gespräch. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig habe die Aufbauanleitung für die Rotlicht-Überwachungsanlagen des Unternehmens präzisiert.

In Stuttgart sollen die Induktionsschleifen nach Ende des Winters angepasst werden und die Anlagen wieder in Betrieb gehen, wie der Stadtsprecher mitteilte. Die beiden anderen Anlagen zur Überwachung von Rotlichtverstößen seien weiterhin in Betrieb. Alle Anlagen seien voll funktionsfähig, das Eichamt habe dies fortwährend bestätigt.