Stuttgart (eh) -Die geplante Verlängerung der Stadtbahnlinie U 6 vom Fasanenhof zum Stuttgarter Flughafen ist einen wichtigen Schritt vorangekommen: Das Land Baden-Württemberg hat den Förderantrag der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) an den Bund weitergeleitet, der nun die Entscheidung über einen Zuschuss treffen muss. Fällt sie positiv aus, können bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten von Bund (60 Prozent) und Land (20 Prozent) getragen werden, teilt das Verkehrsministerium mit. Lange Zeit war die Finanzierung des Projekts unsicher, weil die Bundesfinanzhilfen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) Ende 2019 auslaufen sollten. Der Bundestag hat jedoch am 1. Juni die Fortführung des GVFG-Förderprogramms beschlossen. Die mehr als drei Kilometer lange Strecke mit den Zwischenstationen Stadionstraße und Messe/West soll nach bisheriger Planung im Jahr 2020 eröffnet werden. Die Gesamtkosten betragen nach derzeitigem Stand etwa 95 Millionen Euro. Der Abschnitt vom Möhringer Bahnhof zum Fasanenhof ist bereits seit 2010 in Betrieb. Verkehrsminister Winfried Hermann freut sich, dass das Projekt in greifbare Nähe gerückt ist. Damit würden der Landesflughafen und die Stuttgarter Messe nicht nur besser an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, mit dem künftige ICE-Filderbahnhof und dem Fernbusbahnhof würden die Verkehrsträger optimal miteinander vernetzt.

