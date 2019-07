Zuschauerrekord beim Christopher Street Day

Rekord: 200 000 Zuschauer bei der Parade zum Christopher Street Day

Rund 200 000 Zuschauer – so viele wie nie zuvor – wollten die grellbunte Parade zum Christopher Street Day in Stuttgart sehen. Eindrucksvoll demonstrierten die Akteure für Vielfalt – in jeder Hinsicht.