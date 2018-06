Zurück zu Stift und Flipcharts: Nachdem die digitalen Anzeigen nach dem weltweiten Cyber-Angriff auch an Stuttgarts Hauptbahnhof nicht mehr funktionieren, schreibt eine Mitarbeiterin am Samstag Abfahrtszeiten, Gleis- und Zugnummer von Hand auf eine Tafel. Auf den Zugverkehr selbst hatte der Vorfall keine Auswirkungen. Man habe zusätzliches Personal eingesetzt, um Reisende zu informieren, teilte ein Bahn-Sprecher mit. Zudem wurden diese aufgefordert, sich, wenn möglich, via Handy nach den Abfahrtszeiten zu erkundigen. Foto: 7aktuell

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w