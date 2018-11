Stuttgart (ae) - Aufgrund eines landesweiten Streiks bei der französischen Bahn SNCF kommt es seit gestern Abend 19 Uhr sowie am heutigen Dienstag zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Stuttgart und Paris. Lediglich vier Verbindungen wird es geben. Von Stuttgart aus verkehren heute um 13.37 Uhr sowie um 17.37 Uhr Züge. Die Ankunft in Paris Est ist um 17.50 Uhr beziehungsweise 1.50 Uhr. Die Züge nach Stuttgart verlassen die französische Hauptstadt um 13.09 Uhr beziehungsweise um 16.57 Uhr. In der Schwabenmetropole werden die Reisenden voraussichtlich um 17.03 Uhr sowie um 21.03 Uhr eintreffen. Der TGV 9586 München ab 7.05 Uhr verkehrt