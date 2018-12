StuttgartBuchstäblich in der allerletzten Sekunde hat die Polizei am Mittwoch mitten in Vaihingen einen Banküberfall vereiteln können. Man kann fast schon von einem Showdown sprechen: Sie stellte fünf Männer an der Hauptstraße, die gerade eine Bank ausrauben wollten. Ein Mobiles Einsatzkommando griff zu: Die Spezialkräfte schnappten zwei Männer, als diese bereits das Bankgebäude betreten hatten, drei weitere saßen noch im Auto. Sie wurden festgenommen, vier von ihnen kamen in Untersuchungshaft. Der Fahrer blieb auf freiem Fuß.

Der Zeitpunkt des Zugriffs war kein Zufall. Die Polizei kannte nämlich die Pläne der fünf Männer, die 39, 41, 43, 44 und