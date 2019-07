StuttgartEr selbst hat zwar noch keine Kinder, aber Thijs Lucas kennt sie gut, die Sorgen der Eltern, die ihre Kinder mit dem Fahrrad auf die Stuttgarter Straßen lassen wollen. Er weiß von der Mutter, deren Kinder bereits älter sind als zehn Jahre, die aber dennoch Angst hat, sie zur Schule fahren zu lassen – und sich insgeheim freut, wenn sie die Bahn nehmen. Er kennt aber auch Eltern, die ihr Kind in Stuttgart gar nicht alleine aufs Rad lassen. „Und was soll ich sagen: Das kann ich ihnen nicht verübeln“, so Lucas. Lucas selbst ist passionierter Radfahrer. Er hat zusammen mit einem Team das Bürgerbegehren Radentscheid ins Rollen gebracht. Bei der