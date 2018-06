StuttgartMehr als ein Jahrhundert und fast acht Jahrzehnte: So lange ist es her, dass zwei Weltkriege begonnen haben und im Laufe von vier beziehungsweise sechs Jahren eine unfassbare Zahl von Opfern gefordert haben – auch in Stuttgart. 4500 Opfer liegen auf 24 von den 42 Friedhöfen in der Landeshauptstadt: Soldaten, zivile Opfer der Bombenangriffe, Zwangsarbeiter und Euthanasie-Opfer. Dass seither so viel Zeit vergangen ist, bedeutet nicht, dass sie vergessen sind: Vor der Pietà, einer Skulptur des Stuttgarter Bildhauers Fritz von Grävenitz und Zentrum des 1923 von Paul Bonatz erbauten Ehrenhains auf dem Waldfriedhof, hat jemand Blumen in eine Blechdose