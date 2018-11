Es sind viele Zirkusträume, die van der Meyden den Zuschauern serviert, wie er selbst sagt. Jahrelang bemüht er sich um die Spitzen-Artisten aus aller Welt. „Stuttgart hat einen großen Namen bekommen und ist die Hauptstadt des Zirkus“, weiß van der Meyden. Neuer Schirmherr ist der neue Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Van der Meyden war jüngst in Moskau, China, Rom und Prag auf Zirkusfestivals, um für dieses Programm wieder besondere artistische Vorführungen zu bekommen.Es wird ein Zirkus der Weltrekorde, so zeigen Chinesen beispielsweise den höchsten Sprung der Welt durch Reifen in Höhe von 3,10 Meter, Weltrekord