Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)Ein Mann hat am Montag in einer Stadtbahn in Bad Cannstatt eine Frau sexuell belästigt. Die 30-Jährige stieg gegen 11.20 Uhr an der Haltestelle Wilhelmsplatz in die Stadtbahn der Linie U1 in Richtung Vaihingen ein - zeitgleich mit zwei Männern, wobei sich der eine neben sie setzte. Während der Fahrt berührte der Mann die Frau am Gesäß, woraufhin sie die Bahn an der Haltestelle Mineralbäder verließ.

Der Unbekannte soll zirka 35 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Er trug eine rot-schwarz karierte Hose, dunkle Oberbekleidung und eine hellgraue Wollmütze. Bei sich hatte er eine schwarze Leder-Umhängetasche. Er sowie sein Begleiter sollen nach Angaben der Geschädigten ein schwarzafrikanisches Aussehen haben.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.