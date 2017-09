Anzeige

Stuttgart - Klong, klong, klong, schallt es am späten Samstagnachmittag durch die Burgruine Hofen. Erzherzog Swenson von Falkenhorst und Alexander Wolfsfeuer üben im Wechsel, die Angriffe des jeweils anderen mit dem Schwert abzuwehren. Allerdings verrät der Blick in die lachenden Gesichter, dass der Kampf in der historischen Kulisse lediglich gespielt ist. Und auch die Namen sind nicht echt. Erzherzog Swenson heißt im wirklichen Leben Swen Warncke, sein Gegenüber Sascha Warncke. „Allerdings sind wir nicht miteinander verwandt“, schiebt letzterer schnell hinterher.