StuttgartUm 6.12 Uhr am Samstagmorgen fließen aus zwei Schläuchen die ersten Batzen Beton. Den 15 Männern der Betonierkolonne ist die Konzentration in die Gesichter geschrieben. Auch für sie ist die Betonage der ersten Kelchstütze auf dem Baugelände des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs etwas völlig Neues. Solch eine Betonschalenkonstruktion wie jene von S-21-Architekt Christoph Ingenhoven entworfene wurde in dieser Form noch nie zuvor gefertigt. Unentwegt gießen die Arbeiter das Betongemisch zwischen das Geflecht der 22.000 Stahlstreben. Über zehn Stunden hinweg werden 700 Kubikmeter Beton in das Traggerüst mit 350 Tonnen Bewehrungsstahl gefüllt. Für