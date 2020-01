Zahl der Flüchtlinge weiter gesunken

Größte Gruppe in den städtischen Unterkünften sind Menschen aus Syrien

Die Zahl der Geflüchteten, die in städtischen Unterkünften leben, ist 2019 deutlich zurückgegangen. Stadt und Land geben zur Förderung der Integration in Stuttgart in zwei Jahren rund 8,8 Millionen Euro aus.