Stuttgart - Der Geruch von Klebstoff liegt in der Luft - und das, obwohl die Tore der Werkstatt in der Filderstraße an diesem Vormittag weit offen stehen und der Wind hinein weht. Ein Mann in grauer Arbeitshose beugt sich im Inneren des Zuges zwischen zwei Sitzreihen über den Boden. Ein Stück des schwarzen Belags wurde dort entfernt. Mit einem Heißluftföhn bereitet der Werkstattmitarbeiter den Untergrund vor, genauer gesagt jene Stelle, an der das neue Teilstück später eingeklebt werden soll. Matthias Lindner ist hinzu getreten. „Wir sorgen dafür, dass die Zahnradbahn wieder schön aussieht“, sagt der junge