StuttgartDer katholische Stadtdekan Christian Hermes ist bekannt für seine klaren Worte. Zuletzt kritisierte er die Stadtverwaltung als „zu schwerfällig“. Zudem meinte er im Interview mit unserer Zeitung auf die Frage, ob Stuttgart einen Aufbruch in der Wohnungspolitik brauche: „Eindeutig! Mein Kernsatz ist: Stuttgart darf eine reiche Stadt, aber nicht nur eine Stadt für Reiche sein. Was die Stadt bisher macht, ist mir eindeutig zu wenig. Die Stadt sollte mehr Grundstücke zur Verfügung stellen.“

Wer derart in die Offensive geht, muss sich an seinen Taten messen lassen. Er muss Flagge zeigen. Zumal die katholische Kirche in Stuttgart mehr als 400