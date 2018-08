StuttgartStudentin sucht Zimmer, Nähe Uni Vaihingen, bis 370 Euro warm.“ Solche Anzeigen finden sich um so häufiger, je näher der Semesterstart der Hochschulen rückt. Die Studenten konkurrieren mit Festangestellten, Beamten, Selbstständigen, mit Paaren, die sich die Miete teilen können, mit Gutsituierten.

Im Wintersemester 2017/18 haben 2770 Studierende allein an der Universität Hohenheim ein Studium begonnen. „Wenn die Neueinschreibungen in etwa dem Vorjahr entsprächen, kämen im Herbst rund 4000 Erstsemester plus knapp 2000 Masterstudenten und Uni-Wechsler“, sagt Susanne Schupp von der Hochschulkommunikation der Universität Stuttgart. Fast 9000