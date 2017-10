Anzeige

Stuttgart (red) - An der Roten Wand auf dem Killesberg soll ein klimaneutrales Wohnquartier mit insgesamt 118 Wohneinheiten entstehen. Der Stuttgarter Gemeinderat hat grünes Licht dafür gegeben. Für den ehemaligen Messeparkplatz war im Jahr 2014 ein Wettbewerb ausgelobt worden, aus dem die Jury den Entwurf des Kölner Büros Kister, Scheithauer und Gross Architekten zur Weiterbearbeitung empfohlen hatte. Dieser sieht an der Straße Am Kochenhof eine Häuserzeile und dahinterliegend fünf weitere Wohngebäude vor. 54 Prozent der geplanten Wohnungen sollen im geförderten Wohnungsbau entstehen - für sozial benachteiligte Menschen und für