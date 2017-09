Anzeige

Stuttgart (red) - Die Leiche des 66 Jahre alten Mannes, die am Samstagmittag aus dem Feuersee an der Vollmoellerstraße in Vaihingen geborgen wurde, wird vermutlich nicht obduziert, teilte die Polizei gestern mit. Dass der Mann durch Fremdeinwirkung ums Leben kam, ist laut derzeitigem Ermittlungsstand weiterhin nicht erkennbar. Es sei wahrscheinlicher, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe oder der Mann sich das Leben genommen habe. Möglicherweise könnte auch Alkohol bei dem Vorfall eine Rolle gespielt haben. „Es gibt Hinweise darauf, dass der Mann angetrunken war“, sagte ein Sprecher der Behörde.

