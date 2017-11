Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wochenende im Südwesten wird nass. In Baden-Württemberg kann es vor allem im Allgäu und Schwarzwald anhaltend regnen. Außerdem soll es zum Teil sehr windig werden. Der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart erwartet bis zum Freitagabend ein Herabsinken der Schnellfallgrenze auf 1000 Meter. Bis Sonntagabend soll der Niederschlag bereits ab 500 Metern nach und nach in Schnee übergehen.