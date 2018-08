StuttgartEs klingt paradox, doch es ist Realität. Wohnungen, die eigentlich besonders preiswert sein sollen, werden durch das Bemühen der Stadtverwaltung um günstige Mieten teilweise deutlich teurer.

Alles beginnt mit einem Versprechen von Stuttgarts grünem Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Das Abschmelzen des Sozialwohnungsbestands werde er stoppen, so Kuhn. Gab es Anfang der 90er-Jahre noch rund 22 000 dieser subventionierten und somit preiswerten Wohnungen in Stuttgart, so sind es aktuell noch etwas mehr als 14 000. Daher hat der OB das Ziel ausgegeben: 300 neue Sozialwohnungen sollen pro Jahr gebaut werden – bislang wurde diese Zahl jedoch noch