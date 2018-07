StuttgartEine Firmentradition geht zu Ende: Die Buchhandlung Wittwer am Schlossplatz in der Königstraße geht mit Deutschlands größter Buchhandelskette Thalia zusammen. Im vergangenen Jahr hat das Familienunternehmen Wittwer sein 150-Jahr-Jubiläum gefeiert, jetzt hat es den Zusammenschluss mit Deutschlands größter Buchhandelskette Thalia verkündet. „Mit Thalia stellen wir die Weichen für die Zukunft“, so der Geschäftsführer Konrad Martin Wittwer aus der Inhaberfamilie. Über Details wurde Stillschweigen vereinbart, noch steht die Genehmigung dieser Transaktion durch das Bundeskartellamt aus. Fest steht bislang: Die Standorte Königstraße, Breuningerland