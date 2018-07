StuttgartWas war das für eine Aufregung, damals vor zehn Jahren. Wirte fürchteten den Ruin, Raucher um den Bestand der Kneipenkultur und ihre Refugien. Das Nichtraucherschutzgesetz, das am 1. Juli 2008 verabschiedet wurde, war heftig umstritten. Es legte für Gastronomiebetriebe klare Regeln fest: In Betrieben, die ihren Gästen warme Speisen anbieten, darf nur in einem separaten Nebenraum geraucht werden. In Lokalen, die lediglich über einen bis zu 75 Quadratmeter großen Gastraum verfügen und nur Getränke und kalte Speisen anbieten, darf weiterhin geraucht werden.

Die genaue Zahl der Raucher- und Nichtraucherlokale in Stuttgart ist nicht bekannt.