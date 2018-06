StuttgartDiese Tiere sind ein Hingucker: Knopfaugen, abstehende Wuschelohren, winziges Kinn und eine im Vergleich dazu ganz schön große Hakennase. Da versammeln sich im Zoo gerne die Besucher vor dem Gehege und manchem Menschenkind entfährt ein erstauntes „Oooh!“ ob der drolligen Tierchen aus Down under – in Deutschland bisher in der Zuchtgruppe in Duisburg, sowie in Dresden (zwei Männchen) und Leipzig (ein Männchen) zu beobachten. „Die Tiere haben schon einen Niedlichkeitsfaktor“, so beschreibt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin die Attraktivität der Beuteltiere, die zwischen 60 und 85 Zentimeter groß und vier bis 14 Kilogramm schwer werden, also etwas