Weißhandgibbon Sundar in der Wilhelma Stuttgart. Foto: Symbolbild: dpa

Stuttgart (red)Mit Bananen und Khaki wirbt der neue Gibbonmann der Wilhelma Stuttgart um die Gunst seiner zukünftigen Partnerin. Sundar ist im Januar in den zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart eingezogen und ist gemeinsam mit Weibchen Kedua im Schwingaffenhaus zu sehen. Durch Lebensraumvernichtung und illegale Jagd sind die sogenannten „kleinen Menschaffen“ stark bedroht. Um darauf aufmerksam zu machen, wurden sie zum „Zootier des Jahres 2019“ gewählt. Im Mittelpunkt der Kampagne, die auch von der Wilhelma gefördert wird, stehen zwei Schutzprojekte in Laos und Vietnam.