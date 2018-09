Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Die Blüte des Titanwurz «Brunhilde» steht in der Stuttgarter Wilhelma in voller Pracht. «Sie ist voraussichtlich noch bis zum Mittag zu sehen», sagte Björn Schäfer, Leiter des Fachbereichs Botanik am Montagmorgen. Seit Tagen hatte die Wilhelma auf das seltene Spektakel gewartet. Im Schnitt blüht die Titanwurz nur alle sieben Jahre und nur für eine Nacht. Der Name «Brunhilde» geht nach Angaben des Zoos zurück auf die mächtige Königin in der Nibelungensage.

Der Titanwurz hatte am gestrigen Sonntag zu Blühen begonnen. Gegen 20 Uhr sei die Blüte bereits zur Hälfte offen gewesen, sagte Schäfer. Zahlreiche Titanwurz-Fans aus ganz Baden-Württemberg hätten die ersten Stunden der Blüte mitverfolgt, hieß es. Wegen des seltenen Ereignisses war der zoologisch-botanische Garten am Sonntag bis kurz vor Mitternacht geöffnet.

Die Pflanze, die von die von der indonesischen Insel Sumatra stammt, ist berühmt für ihre riesige Blüte - und für ihren Gestank. Mit ihrem Aasgeruch lockt sie Fliegen an, die sie zur Bestäubung braucht. Ende Juni hatte bereits eine andere Titanwurz in Stuttgart geblüht.

Dass gleich zwei der Titanwurz-Pflanzen der Wilhelma in einem Jahr blühen, überraschte auch den Zoo. «Was sich in einer Knolle tut, weiß man erst, wenn plötzlich ein Trieb auftaucht», sagte die Sprecherin. «Brunhilde» ist mit rund 1,5 Metern zwar größer als Vorgänger «Alberich». Doch werden die Pflanzen nach Darstellung des Zoos eher doppelt so groß.