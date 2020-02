StuttgartMit Kritik umzugehen scheint dem Leiter des Stadtmuseums, Torben Giese, nicht schwerzufallen. Er äußert sich beeindruckt von der öffentlichen und medialen Debatte über den Standort der König-Wilhelm-Statue. „Jede Diskussion, die leidenschaftlich über Geschichte geführt wird, führt am Ende zu mehr Identität“, sagt Giese. Seinen Aussagen zufolge hätten die Mitarbeiter des Stadtmuseums in den vergangenen Jahren geradezu darauf gewartet, dass eine solche Auseinandersetzung geführt wird. Die von Bürgern in den 1990er-Jahren gestiftete Statue zeigt den letzten Monarchen Württembergs mit seinen beiden Spitzen. Sie stand lange vor dem Eingang des