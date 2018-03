Stuttgart (uli) - Eine Schwerverletzte und Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folgen einer Fahrerflucht in einem gestohlenen Auto am Freitag gegen 17.15 Uhr in der Siemensstraße in Feuerbach. Bei den Tätern handelt es sich um vier Jugendliche aus dem Rems-Murr-Kreis, die sich dort aus einem Heim abgesetzt hatten. Gegen 17.15 Uhr bemerkten Beamte der Verkehrsüberwachung auf der B 10 in Höhe „Friedrichswahl“ einen Peugeot-Kleinwagen, der mit vier Jugendlichen besetzt offensichtlich ohne Kennzeichenschilder in Richtung Pragsattel unterwegs war. Die Polizisten sprachen den Fahrer in der Heilbronner Straße an und forderten ihn