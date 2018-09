StuttgartDie Vermieterin des sechsgeschossigen Mietshauses im Stöckach im Stuttgarter Osten trifft es besonders hart: Zum zweiten Mal binnen neun Monaten hat es in ihrem Haus ein Tötungsdelikt gegeben. Am Montagnachmittag wurde eine 39-jährige Bewohnerin tot in ihrer Wohnung gefunden. „Ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden“, sagt Polizeisprecher Martin Schautz. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission namens Stöckach gebildet.

Die Leiche wurde am frühen Nachmittag gefunden. Nach Angaben der Polizei hatte die Mutter die 39-Jährige aufsuchen wollen – und dort nur ihren leblosen Körper gefunden. Am Montag gegen 14.10 Uhr ging ihr