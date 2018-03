Stuttgart (red) - Eine Serie von Abschleppbetrügereien beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft. Am Donnerstagvormittag wurden die Räume und Fahrzeuge eines Stuttgarter Abschleppunternehmens sowie zwei Wohnungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und der Erpressung in mehreren Fällen durchsucht. Die Mitarbeiter sollen Fahrzeuge ohne Auftrag abgeschleppt und den Haltern dies unberechtigterweise in Rechnung gestellt haben. Die Ermittler prüfen derzeit mehrere mögliche Taten. Staatsanwaltschaft und Polizei durchsuchten deshalb die Räume sowie zwei Wohnungen in Stuttgart und Tübingen und beschlagnahmten Unterlagen und Computer, die nun