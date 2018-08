StuttgartSollen Bauchoperierte aufstehen? Was ist ein Mann? Mit Fragen wie diesen, die medizinisch, dramatisch oder amüsant sein durften, hat sich ein 136-seitiges Magazin in seiner ersten Ausgabe befasst. Unter dem Titel „Das Beste aus Reader’s Digest“ (englisch für „Kurzfassung“ oder „Auszug“) ist es im September 1948 nach US-Vorbild gestartet. Gleich auf dem Titelbild stand, um was es den amerikanischen Machern ging, die ihren deutschen Standort in Stuttgart gefunden hatten: „Artikel und Buchauszüge von bleibendem Wert“.

Mit lehrreichen und unterhaltsamen Texten wollte sich die „meistgelesene