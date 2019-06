StuttgartDas erste Etappenziel scheint der neue City-Manager Sven Hahn erreicht zu haben: Er findet mit seiner Aussage, „es darf nicht Aufgabe des Handels allein sein, für attraktive Innenstädte zu sorgen“, Gehör in der Politik. Zumindest in der Landespolitik. Nach einer Anfrage der Landtagsabgeordneten Gabriele Reich-Gutjahr und den wiederkehrenden Nachrichten von Ladenschließungen wie der des Schuhhauses Werdich, hat sich nun die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut mit den Problemen in der City beschäftigt.

„Stuttgarts Innenstadt lebt von ihren Gewerbetreibenden, die in Zeiten eines forcierten Online-Handels immer mehr um ihre