StuttgartMit der Sanierung des Engelbergtunnels, die unter der Fahrbahn seit September vergangenen Jahres läuft und die oberirdisch vom Frühjahr an bis 2024 weitergeht, soll endgültig Ruhe an der Anhydrit-Front einkehren. Von Anfang an hat quellender Gipskeuper in einem Teil des mehr als 2,5 Kilometer langen Tunnels auf die Wände gedrückt und immer wieder Schäden verursacht. Nun bekommt der etwa 175 Meter lange Problemabschnitt ein Korsett, das seine Form auf Dauer halten soll.

Für 130 Millionen Euro gibt es im einst für 650 Millionen Euro errichteten, wohl größten Autotunnel Europas aber noch mehr: Die komplette Betriebstechnik mit Strom- und