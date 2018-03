StuttgartBildungsbürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) hat am Montag im Jugendhilfeausschuss den ersten Bildungsbericht der Stadt Stuttgart vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Situation von Kindern im Grundschulalter. In sechs Kapiteln beleuchtet er die demografischen Rahmenbedingungen in Stuttgart, präsentiert Ergebnisse von Einschulungsuntersuchungen und gibt einen umfassenden, nach Schularten gegliederten Überblick über die Schülerschaft.

Der 138 Seiten umfassende Band beschäftigt sich aber nicht ausschließlich mit den Grundschulen, sondern auch mit dem Übertritt auf weiterführende Schulen. Zahlen gibt es zum Beispiel zu den