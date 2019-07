StuttgartWohnen in der Region, arbeiten in Stuttgart: Für mehr als 250 000 Menschen ist das Alltag. Viele treibt der Mangel an Wohnraum und die hohen Miet- und Immobilienpreise aus der Landeshauptstadt. Doch auch wenn das Wohnen in Stuttgart prinzipiell teurer ist als im Umland, auf Dauer fressen die Kosten für die Fahrt zum Arbeitsplatz die Preisvorteile bei der Immobilie auf. Das geht aus dem Postbank-Wohnatlas 2019 hervor, für den Experten des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) in einer Modellrechnung die Situation in 26 Städten in der Region im Vergleich zu Stuttgart untersucht haben. Die lohnendsten Wohnorte für Pendler mit Bus und