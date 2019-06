StuttgartSo ganz ohne Plakette einmal mitten durch den Feinstaubkessel? Dieser Tage hat Joachim Bauer (Name geändert) keine andere Möglichkeit gesehen, um von Filderstadt nach Feierabend in sein Büro in Bad Cannstatt zu fahren. Er dieselte hin, mit einem Mercedes 250 D, Baujahr 1992. Auf dem Heimweg dachte er, er bekäme prompt die Quittung für die Missachtung des seit Jahresbeginn geltenden Verkehrsverbots für Diesel mit Euro 4 und schlechter: „Oben an der Weinsteige in Degerloch, da wo sie immer stehen, war eine Polizeikontrolle“, sagt der 64-Jährige. Die Beamten winkten ihn raus, schicksalsergeben und mit einem Punkt nebst Bußgeld rechnend hielt er an.