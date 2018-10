StuttgartDie Zahlen sprechen für sich: Bis zum 14. September hat sich die Zahl der Spritzen, die von einem Mitarbeiter des Cafés High Noon täglich im Leonhardsviertel eingesammelt werden, gegenüber dem Vormonat mehr als halbiert – im gesamten August waren es 102 Nadeln und 144 Spritzen gewesen.

Rainer Lang, der Leiter des Fachdienstes Suchtberatung und -behandlung, führt Buch über die Funde. Ihm ist sofort aufgefallen, dass die neuesten Zahlen dafür sprechen, dass nicht mehr so viele Drogen an den Orten konsumiert werden, die dafür bekannt sind, dass sich Süchtige gerne mal einen Schuss setzen, also etwa an der Altkatholischen Kirche oder der