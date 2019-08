StuttgartDie Zuwanderung in den vergangenen Jahrzehnten war von einigen historischen Einschnitten geprägt. Nach dem Anwerbestopp für Gastarbeiter sank die Zahl der in Stuttgart lebenden Ausländer wieder. Deutlich zugenommen haben die Zahlen dann mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und insbesondere mit dem Jugoslawienkrieg. Danach gingen sie wieder zurück. Der jüngste Schub in den vergangenen zehn Jahren hat drei Ursachen: die EU-Osterweiterung, die Wirtschaftskrise in Südeuropa und der Krieg in Syrien.

In diesen knapp zehn Jahren ist der Anteil der in Stuttgart lebenden Menschen mit Migrationshintergrund von 40,3 Prozent im Jahr 2010 auf nunmehr