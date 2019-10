StuttgartDie möglichen Wohnbauflächen in Stuttgart nehmen leicht ab. In der soeben aktualisierten Übersichtsliste der Stadtverwaltung, Zeitstufenliste Wohnen 2018 genannt, sind noch 162 Bauflächen mit insgesamt 238,9 Hektar verzeichnet, die 20 444 Wohnungen ermöglichen könnten. Dazu kommen 2750 Einheiten auf Kleingrundstücken und in Baulücken. Unterm Strich sind es rund 23 200. Die Vorgängerliste vor zwei Jahren hatte 23 993 Einheiten plus 1000 auf Baulücken ausgewiesen. Dennoch könne man noch elf Jahre die von OB Fritz Kuhn (Grüne) angestrebte Rate von 1800 fertiggestellten Wohnungen pro Jahr und sogar die Bedarfsprognose der städtischen Statistiker –