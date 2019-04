StuttgartAls im Herbst 2015 die Zahl der ankommenden Flüchtlinge wuchs, war in der Landeshauptstadt parallel eine weitere Entwicklung festzustellen: Mit jeder neuen Flüchtlingsunterkunft stieg auch die Zahl der Freundeskreise und der Engagierten. Den Höchststand an Flüchtlingshelfern erreichte man in Stuttgart 2016 mit insgesamt rund 3500 Ehrenamtlichen in Freundeskreisen, Projekten und Initiativen.

Seither haben sich die Verhältnisse verändert. Stadtverwaltung, kirchliche Einrichtungen, freie Träger und die Wirtschaftskammern haben ein umfangreiches Hilfs- und Fördersystem für die Geflüchteten aufgebaut. Im März hat das Sozialamt der Stadt nun