Stuttgart - Zwar überqueren immer mehr Fahrzeuge die Stuttgarter Markungsgrenze. Aber immer weniger von ihnen rollen in die Innenstadt. Das geht aus der aktuellen Kesselrandzählung hervor. Über die Gründe dafür wird spekuliert.

Während in den geraden Jahren der Verkehr an den Gemarkungsgrenzen gezählt wird, führt das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung in den ungeraden Jahren eine sogenannte Kesselrandzählung an 21 markanten Stellen am Innenstadtrand durch. Diese fand am 19. Mai des Jahres statt. Die Ergebnisse stellte Verkehrsplaner Stephan Oehler gestern im gemeinderätlichen