Stuttgart - Kein anderes Stuttgarter Wohngebiet stand zuletzt so in der öffentlichen Wahrnehmung wie die Weißenhofsiedlung am Killesberg mit ihren zwei Häusern des Architekten Le Corbusier. Die kürzlich erfolgte Aufnahme in die Liste des Unesco-Welterbes ist für die Landeshauptstadt in touristischer Hinsicht ein wahrer Glücksfall. Aber wie lebt es sich eigentlich in unmittelbarer Nachbarschaft des frisch gebackenen Weltkulturerbes?

Ausgesprochen gut, wie ein Besuch bei Stefanie Schwarz und Dirk Wachowiak zeigt. Die 37-Jährige und ihr 41 Jahre alter Partner wohnen am Rande der