StuttgartEin stressiger Tag, eine lange Arbeitswoche – da hilft Entspannung im eigenen Heim in der Sauna. Immer beliebter wird das Schwitzen im Garten. Saunahäuser gibt es in vielen Größen, Qualitäts- und Preisklassen. Beliebt sind Fertigsaunen, etwa in Form von Fässern, Blockhäusern oder im skandinavischen Stil. Eine voll ausgestattete Wohlfühloase samt Ruheraum, der auch als Gästezimmer genutzt werden kann, kann man bei der Familie & Heim in Halle vier beim Stuttgarter Messeherbst besichtigen. Die Außensauna wird in einem Stück komplett montiert angeliefert und mit einem Kran in den Garten gestellt. Stecker rein, und schon eine Stunde später kann man