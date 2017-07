Stuttgart (dpa) - Nach einer Zwangslandung am Stuttgarter Flughafen haben 211 Passagiere am Sonntag ihre Reise nach Zürich fortgesetzt. Sie hatten die Nacht auf Feldbetten in einem Terminal verbracht, wie eine Sprecherin sagte. Sie wurden demnach am frühen Morgen mit Bussen in die Schweiz gefahren.

